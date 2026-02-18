EVDE KLASİK GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Uzmanlara göre güllaç yapımında en önemli nokta, süt sıcaklığının doğru ayarlanması. Çok sıcak süt, tatlının hamurlaşmasına neden oluyor.

Malzemeler (6–8 kişilik)

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık

Üzeri için nar, Antep fıstığı ve isteğe bağlı gül suyu

HAZIRLANIŞI

Süt ve şeker, kaynatılmadan ısıtılır. Şeker tamamen eridikten sonra vanilin eklenir. Sütün ılık olması önerilir.

Geniş bir tepsiye parlak yüzeyi üste gelecek şekilde güllaç yaprakları yerleştirilir ve her kat sütle ıslatılır. Yaprakların yarısına gelindiğinde ceviz veya fındık eklenir. Kalan yapraklar da aynı şekilde yerleştirilir.

Kalan süt tatlının üzerine döküldükten sonra güllaç, buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirilir. Servis sırasında nar ve Antep fıstığı ile süslenir.

UZMANLARDAN PÜF NOKTASI

Tatlıyı daha aromatik hale getirmek için süt karışımına az miktarda portakal çiçeği suyu veya krema eklenebileceği belirtiliyor. Bu yöntem, güllacın lezzetini belirgin şekilde artırıyor.