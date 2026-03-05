Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Ramazan ayı öncesi ve süresince vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Bilecik il genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler artırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda yürütülen kontroller özellikle unlu mamuller, pastacılık ürünleri, tatlı imalatı, et ve et ürünleri satışı yapılan işyerleri ile toplu iftar organizasyonlarının düzenlendiği yerlerde yoğunlaştırıldı.
Denetimlerde, hijyen kurallarına uyum, ürünlerin muhafaza koşulları, son tüketim tarihi ve etiket bilgileri, personel hijyeni, izlenebilirlik ve kayıt şartları titizlikle inceleniyor:
Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanırken, gerekli görülen durumlarda ürünlere el konularak imha işlemleri gerçekleştiriliyor.