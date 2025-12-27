Yapay zeka 2025 yılında teknoloji dünyasını adeta esir aldı. Hatta yapay zekaya yapılan büyük yatırımlar yeni milyarderlerin ortaya çıkmasının önünü açtı. Forbes dergisinin araştırmasına göre yapay zekaya yatırım yapan 50 iş adamı 2025 yılında dolar milyarderi oldu.

Yapay zeka teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla takip ederken büyük bir krizin de fitilini ateşledi. Yapay zeka şirketlerinin artan RAM ve bellek taleplerine yetişemeyen üreticiler sınırlı kapasitelerini bu alana kaydırdı. Bu durum, bilgisayar üreticilerinin ve genel tüketicilerin sınırlı stoklarla boğuşmasına neden oldu. RAM tedarikindeki sorunun önümüzdeki yıl bilgisayar fiyatlarının artmasına neden oluyor. Lenovo, Dell, ASUS gibi büyük markalar bazı dizüstü modellerinde zam yapma kararı aldı. Öte yandan genel tüketicilerin kullandığı RAM fiyatlarına da ciddi oranda zam geldi.

KULLANICILAR NE YAPACAK?

Bilgisayarlardaki en ucuz parça olan RAM, son dönemde gelen zamlarla özellikle yeni bilgisayar sahibi olmak isteyenleri ve RAM kapasitesini artırmayı düşünenlerin planlarını bir kez daha gözden geçirmesine neden oldu.

Özellikle 8 GB ve 16 GB RAM’lerde yaşanan sorun, 2026 yılında özellikle kendileri bilgisayar toplamak isteyenler oldukça zorlayacak. O yüzden uzmanlar, gelen son zamlara rağmen, kullanıcıların hazır sistemleri satın almasını tavsiye ediyor.

RAM KAPASİTESİNİ YÜKSELTMEK İSTEYENLERE TAVSİYE

Diğer yandan uzmanlar RAM kapasitesini artırmak isteyen kullanıcılara da tavsiyeler verdi. Uzmanlar, RAM kapasitesini artırma kararını en fazla oynadıkları oyunlar için önerilen sistem gereksinimlerine göre karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Steam’de 2025 yılında anlık oyuncu sayısının en yüksek olduğu 25 oyuna bakıldığında minimum sistem gereksinimlerinde istenen RAM kapasitesi ortalama 8 GB olurken önerilen gereksinimde bu rakamın 16 GB’a çıktığı görülüyor.

Teknoloji uzmanları 16 GB RAM bulunan bilgisayar kullanıcıların kapasitelerini artırmak için acele etmemeleri yönünde görüş bildirirken, daha düşük RAM kullananların ise fiyatlardaki duruma göre hareket edebileceğini belirtiyor.

RAM fiyatlarının 2026 yılında ne kadar artacağı önümüzdeki dönemde belli olacak.