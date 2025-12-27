Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalındaki videosunda dünya genelinde tırmanan jeopolitik gerilimlerin 2026 yılına kadar uzanacak kalıcı bir belirsizlik dönemini tetiklediğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya hattındaki yeni hamlelerden enerji krizine, emtia piyasalarındaki devasa yükseliş beklentisinden Türkiye’deki ekonomik tabloya kadar pek çok konuda kritik değerlendirmelerde bulunan Geçer, yatırımcıları ve dar gelirlileri zorlu bir sürecin beklediğini vurguladı.

JEOPOLİTİK FAY HATLARI TETİKLENDİ KÜRESEL

Piyasalardaki tansiyonu değerlendiren Selçuk Geçer, Ukrayna’nın Rusya’nın Orenburg bölgesindeki stratejik tesislere yönelik İHA saldırılarını "kritik bir eşik" olarak tanımladı. Kazakistan gazının da işlendiği bu tesislerin hedef alınmasının barış görüşmelerini imkansız hale getirdiğini savunan Geçer, Rusya’nın bu hamlelere vereceği sert karşılıkların savaşın şiddetini daha da artıracağını öngörüyor. Risklerin sadece bu bölgeyle sınırlı kalmadığını hatırlatan ekonomist; ABD ve Venezuela arasındaki deniz ablukasının petrol arzını tehdit ettiğini, Çin-Tayvan-Japonya eksenindeki gerilimin ise küresel tedarik zincirleri üzerinde yeni bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE "HİPER YÜKSELİŞ" BEKLENTİSİ

Küresel risklerin merkez bankalarını dolar dışı rezervlere yönelttiğini belirten Geçer, bu durumun altın ve gümüş fiyatlarında tarihi bir ralliyi beraberinde getireceğini iddia etti. Altının ons fiyatında 4 bin 500 dolar seviyesinin en kritik direnç olduğunu söyleyen Geçer, bu sınırın aşılması durumunda fiyatların çok kısa sürede 5 bin 500 dolar bandına oturabileceğini dile getirdi. Gümüş cephesinde ise çok daha sert bir hareket beklediğini vurgulayan Geçer, 2026 yılı içinde gümüşün 100 dolar seviyesini test etmesinin şaşırtıcı olmayacağını öngörülerine ekledi.

NOT: Haberde herhangi bir yatırım tavsiyesi verilmemektedir.