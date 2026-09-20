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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bulut Bilgin hayatını kaybetti. Kaza, Sefa Sirmen Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Bilgin, iddiaya göre aniden rahatsızlandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Rahatsızlanmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Bilgin, motosikletiyle birlikte yola devrildi. Kazada ağır yaralanan Bilgin için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 34 yaşındaki sürücü, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRTİLDİ

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Bilgin'in, motosiklet kullandığı sırada kalp krizi geçirdiği belirtildi. Bilgin'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.