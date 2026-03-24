Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen ve serbest kaldıktan sonra eski takımı Lyon ile anlaşan Rachid Ghezzal'ın gelecek planlarını Türkiye odaklı kurduğu iddia edildi.

GHEZZAL TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Africa Foot'un haberine göre; sezon sonu Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Ghezzal, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisine rağmen Türkiye'ye dönmek istiyor.

SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ VE RİZESPOR İLE 127 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formalarıyla toplam 127 maça çıkan ve 19 gol, 32 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal'ın piyasa değeri 700 bin Euro olarak görülüyor.

LYON'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon Lyon'da ise forma şansı bulmakta zorlanan 33 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, Fransız kulübünde görev aldığı 10 maçta 1 asistle oynadı.