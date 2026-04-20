Adalet Bakanı Akın gürlek'in Gülistan Doku dosyasını yeniden açması, kamuoyunda "siyaseten üstü örtülmüş" davalar olarak dillendirilen Rabia Naz ve Rojin Kabaiş için de umut oldu. Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan olay gününü YENİÇAĞ'a anlattı, Aydın'da ormanlık alanda ölü bulunan kaymakamın ölümünün Rabia Naz'ın cinayetini soruşturduğu için gerçekleştiğini; Dönemin Giresun Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Şaban Vatan'ın açıklamaları şöyle:

Basın yoluyla bilgim oldu. Bakan Bey'in özel kalemini aradım. Bilgi bekliyoruz. Bakan Bey'in Rabia Naz ve Rojin'in ismini vererek açıklama yapması içimizde bir umut ışığı doğurdu. Bugüne kadar bakanlar susuyordu. En son 1 Eylül 2025'de AYM kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra, Yılmaz Tunç, Rabiz Naz'ın katledildiğini itiraf etmişti.

Tüm bunları değerlendirdiğimizde artık adalet zamanı geldi diyoruz. Gülistan doku dosyasında konuyu haberleştiren Metin Cihan, Vali tarafından tehdit edilmişti. Şimdi her şey ortaya çıktı.

Biz Rabia Naz'ın, Rojin Kabaiş'in, Gülistan Doku'nun, Dorukhan Büyükışık'ın, ki Dorukhan cinayeti Rabia gibi üstü kapatılan bir dosyadır. Döve döve öldürüp 'yüksekten düştü' denilen Dorukhan... Tüm bu dosyalarda adalet bekliyoruz.

Rabi Naz'ın katillerine cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemelerinin vermesi gerekir. Biz sadece katillerin ve suç ortaklarının hak ettiği cezayı almasını istiyorum.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, olay gününü baştan sona anlattı. Vatan'ın dile getirdiği iddialar, Türkiye'de "üstünlerin hukuku" kavramının nasıl işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"DONDURMAYA PARASI YETMEDİ, 50 KURUŞU ARKADAŞLARI VERDİ"

Aracın çarptığı saatte Rabia'nın yanında kimse yoktu. Annesi eczanede çalışıyordu. Ben de bir müşterimle görüşüyordum. Rabia Naz, okuldan çıktığı zaman 2 arkadaşıyla birlikte markete gidiyor. Burada dondurma alıyor. Hatta 50 kuruş parası da eksik kızımın. Orada 2 arkadaşı tamamlıyor Rabia'nın eksik 50 kuruşunu.

"KIZIM KAN KAYBINDAN ÖLDÜ AMA GETİRDİKLERİ YERDE KAN İZİ YOK"

Rabia Naz, oradan eve dönmeye koyuluyor. Taksi durağının orayı geçiyor. 200-250 metre mesafede Rabia'nın başına ne geliyorsa geliyor. O yokuşta Rabia'ya siyah Doblo marka araç, ki bu aracı belediye başkanının yeğeni kullanıyor, çarpıyor. Araç sol taraftan çarpıyor. Sol bacağının arka baldırın üst kısmında paralel yatay bir biçimde darp, paralel (ekomas) görülüyor. Rabia kaçmaya da çalışmış ve ayağı aracın altına da girmiş. Aracın sağ tarafında bulunan metal basamak ayağı kesiyor. Bakın patlak değil kesik. Bunu hastanenin baş hekimi de söyledi. acil müdahale ekibi de söyledi. Ama bir siyasi güç, aldığı eğitimin ahlaki boyutunu hiçe sayan, siyasete boyun eğen Adli Tıp Kurumu üzerinde etkili oldu. Adli Tıp Kurumu raporda kesik demiyor, patlak diyor. Atardamar kesiliyor ve oradan boşalan kan sebebiyle hayatını kaybediyor Rabia Naz.

"RABİA METRUK EVE TAŞINARAK GETİRİLDİ"

Organlarında hasar yok, ciğer ve dalakta patlama yok. O Adli Tıpçılar utansın. Hastanede 1 saat kalp masajı yapılıyor.

İşin kilit noktası, Rabia Naz, kan kaybından ölüyor; ayağı kesildiği için. Ama kızımı getirip attıkları barakanın orda bir kan birikintisi, kan boşalması, kan izi yok. Kızımı oraya getirip sırt üstü bırakıp kaçmışlar.

"POLİS NEDEN KAZA YERİNE GİTTİ, NEYİ İNCELEDİ?"

Rabia'ya arabayla çarpıyorlar, hastaneye götürmek yerine metruk durumda olan bir eve getirip bırakıyorlar. Olayı yüksekten düşme olarak göstermeye çalışıyorlar.

Polis, aynı gün Rabia'ya çarptıkları yerde inceleme yapıyor. Polis oraya neden bakıyor? Neyi araştırdı orda polis? Bakın bu da çok kritik bir durum. Orada böyle bir araç çarpması olmadıysa, polis oraya neden bakıyor?

"DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN METRUK EVİ APAR TOPAR YIKTILAR"

Bakın ne yaptılar biliyor musunuz? Rabia'yı attıkları o metruk evi, olaydan 3 ay sonra yıktılar. O metruk evde 2 tane kadın DNA'sı çıktı. Bu DNA'lar kimin bu açıklanmadı Apar topar o evi yıktılar. Delilleri karartmak için yıktılar. Soruşturma kapanmadan o binayı yıktılar. Yıkan da kim biliyor musunuz? Belediye Başkanı'nın yeğeninin bir bağlantısına... Rabia Naz'ın bulunduğu yere sonradan taşındığını herkes biliyor.

Daha sonra 5 kez ifade değiştiren yalancı tanığın ifadesine göre de dosya kapandı.

"BANA DELİ RAPORU ÇIKARDILAR"

Bu saatten sonra Nurettin Canikli, bu olayda dahili olan tüm dostlarını yargıya teslim etmek zorundadır. Coşkun Somuncuoğlu ve Canikli hakkında "Bu olayın üstünü örtüyorsunuz" diye yayın yaptığım için bana deli raporu çıkarmaya, hastaneye yatırmaya çalıştılar. 2018'de Nurettin Canikli'nin koruması tarafından tehdit edildim. Beni abluka altına almışlardı. Ben kızımın acısıyla hapis yattım.

Benim önceliğim katillerin ve bu suçla ilgili delil karartanlar, üniforma yetkisini kötüye kullananlar kimlerse o katil kadar ceza almalılar.

Onlar kendi adamlarını Erdoğan'dan bile üstünde görüyorlar. Sadece bir ifade aldılar, o da dosyayı kapatmak için.

"TÜM ŞÜPHELİLERE DERHAL YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMELİDİR"

Bu soruşturmanın tüm şüphelilerine, belediye başkanına, belediye başkanının yeğenine derhal yurt dışı çıkış yasağı gelmelidir. Bu kişilerin kaçma ihtimali vardır. Bunlar kaçmadan, biran önce devletimizden isteğimizdir; Bunlara yurt dışı çıkış yasağı getirilsin. Mehmet Ali Somuncu, kaçma şüphesi vardır.

"RABİA NAZ'IN YAŞADIĞINDAN ENDİŞE ETTİLER"

Rabia Naz'ın yaşadığından endişe ediyorlar. Mehmet Ali Somuncu, bunu kontrol etmek için, daha polis yeni gelmişken metruk eve geliyor ve Rabia'nın yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyor. Endişeleri, Rabia ölmezse, yaşarsa her şeyi anlatır korkusu. Rabia uyansaydı; Bana araba çarptı, beni buraya Ali Somuncu getirdi diyecekti. Suçları ortaya çıkacaktı. Mehmet Ali Somuncu bu işin, bu cinayetin içerisindedir. Rabia için metruk evin önüne, "Sürünerek gelebilir" diye rapor çıkarttılar

"KAYMAKAM BEYİ RABİA NAZ CİNAYETİNİ ÇÖZECEK DİYE ÖLDÜRDÜLER"

Bir kaymakam intiharı var. Asla intihar değil. Yılmaz Kurt, Kaymakam. Eynesil'den ayrılıp Aydın'a giderken cinayet soruşturması başlatıyor. Kaymakamın eşiyle görüştüm. Eşi, "Giresun Cumhuriyet Başsavcısı, Kaymakam Bey'i 2 kere aradı ve bu dosyanın peşini bırak dedi" şeklinde konuştu. Yani Rabia Naz dosyasına karışmayacaksın dedi Abdürrahim Alan kimden talimat aldı? Daha sonra Kaymakam Bey'in Aydın Didim'de ormanlık alanda tek kurşunla vurulmuş halde naaşı bulunuyor. İki elinde de barut ateşleme izi var. Bu çok şüpheli bir durum. bu intiharın intihar olmadığını biliyorum. Kaymakam Bey'i Rabia Naz cinayetini çözecek diye öldürdüler.

"BİZ ADALET BEKLİYORUZ"

Adli Tıp ülkenin namusudur. Savcılık makamları da benim kızmın cansız bedeninin her şeyidir, katillerin değil. Tüm Cumhuriyet savcılarımıza sesleniyorum. Görevinizi yapın. biz artık güvenmek istiyoruz. Akın Gürlek'in açıklamalarını samimi olarak değerlendiriyoruz. Katiller hak ettiği cezayı alır. Biz Gülistan Doku gibi, o katillerin adliyeye getirildiği anları görmek istiyoruz.

Artık bu kapatılan siyasi dosyalar ele alınsın. Rabia Naz, Burak Oraş, Rojin Kabaiş, Dorukhan Büyükışık… Bu isimlerin katilleri bulunsun. Cezalarını alsın. bunu yapsınlar ki biz de huzurla acımızı yaşayalım. Ben 8 yıldır hasta bile olmuyorum. Ben bedenimi unuttum.

Benim oğlum da hukukta okuyor. İlk dersi Anayasa hukukuymuş, konu da Rabia Naz'mış. Artık Rabia Naz, Türkiye'de Anayasa hukuku dersidir. bunu da Türkiye böyle bilsin.