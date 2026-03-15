Nuripaşa Mahallesi, Bekir Subaşı Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Cuma namazından çıkan Muhtar Yılmaz K., saatlerce muhtarlık önünde bekleyen yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahtan çıkan kurşun muhtar Yılmaz K.'nin koluna isabet ederken, şüpheli yeğen olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan muhtar Yılmaz K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MUHTARLIK ÖNÜNDE UZUN SÜRE BEKLEMİŞ

Şüphelinin muhtarlık önünde uzun süre beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin uzun süre bina önünde beklediği, muhtarın geldiğini gördüğünde saldırı için harekete geçtiği anlar görülüyor. Şüpheli silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçıyor.