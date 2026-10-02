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Kaynak: İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde aynı aileden üç kişinin ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu anne hayatını kaybetti, baba ile 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., oturdukları ikinci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ardından eşi M.Y. ile 5 yaşındaki çocukları L.C. de pencereden düştü.

ANNE KURTARILAMADI

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan üç kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

31 yaşındaki S.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA VE ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

S.Y.'nin eşi M.Y. ile 5 yaşındaki çocukları L.C.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.