UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının üçüncü golünü kaydeden Romelu Lukaku, maçın ardından Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni sezondaki ilk golünü milli takım formasıyla atan Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli ekipte aldığı sürelerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Lukaku, milli aranın ardından Fenerbahçe ile görüşerek durumunu değerlendireceğini söyledi.

'BU KONUYU YAKINDA KULÜPLE GÖRÜŞECEĞİM'

Fenerbahçe'de az süre almasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Romelu Lukaku, “Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu dönünce kulüple görüşeceğim.” dedi.

'GOLÜMDEN MEMNUNUM'

'Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum.”

'FENERBAHÇE'YE YERİMİ KAZANMAK İÇİN DÖNECEĞİM'

“Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe’de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe’ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim."