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Kaynak: İHA

Antakya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 25 sporcuyla yarışmaya katılan Antakya Belediyesi Karate Takımı, organizasyonda 8 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti.

Toplam 20 madalya kazanan takım, genel klasmanda 2. sırada yer aldı. Sporcuların elde ettiği derecelerle Antakya Belediyesi Karate Takımı organizasyonda başarılı bir sonuç elde etti.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, yarışmada mücadele eden sporcuları ve antrenörler Adnan Kuzu ile Ahmet Helvacıoğulları’nı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.