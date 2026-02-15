Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında; gün aşırı et, tavuk ya da balık tüketemeyen nüfus oranında açık ara ilk sırada olduğunu söyledi.

Kara, Eurostat verilerine dayalı olarak yaptığı değerlendirmede, halkın yoksulluğunu en iyi yansıtan göstergelerden birinin bu oran olduğuna dikkat çekti.

Kara’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye’de 2014’e kadar düzenli protein tüketiminde iyileşme yaşandı fakat 2018-2022 döneminde tablo yeniden bozuldu. 2023 itibarıyla ise halkın yaklaşık yüzde 40’ı gün aşırı et, tavuk veya balığa erişemedi.

'SATIN ALMA GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMİ YANSITIYOR'



Veriler, Türkiye'nin 10 yıl önce Bulgaristan'a göre daha iyi durumda olduğunu ortaya koydu fakat 2023 yılından itibaren Bulgaristan'ın Türkiye'yi geride bıraktığını ortaya koydu.

Kara'nın paylaştığı verilere göre Bulgaristan'da söz konusu oran yüzde 20'nin altına geriledi, Türkiye'de ise yüzde 35'in üzerinde kaldı.

Prof. Dr. Kara, bu göstergenin satın alma gücündeki değişimi doğrudan yansıttığını vurgulayarak "Grafikte aşağı yönlü seyir, halkın alım gücünde artışı gösterir. Türkiye’de ise son yıllarda yeniden yükseliş dikkat çekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs, İrlanda ve İsviçre gibi ülkelerde bu oran en düşük seviyelerde ölçülürken, Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek oranla ilk sırada yer aldığı görülüyor.

PARASIZLIK NEDENİYLE AÇ KALAN ÖĞRENCİLER...

Kara, açıkladığı verilere ilişkin olarak, "Üzülerek bu veri setine bakıyorum. Birçok endeks var: kaygı düzeyi, güven, yaşam tatmini, kaliteli beslenme, rüşvet algısı vs vs. Özetle durum iyi değil. Bana en çarpıcı gelen şu oldu: 2022'de parasızlık nedeniyle ayda en az bir gün aç kaldığını söyleyen öğrencilerin oranı yüzde 18"dedi.