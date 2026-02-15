Hollywood yıldızı tarım işine girdi: Jennifer Garner 724 milyonluk bebek maması devini borsaya taşıdı

Şirketin kurucu ortağı ve marka yüzü olarak geçen yıl yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde eden oyuncu, girişimcilikte de iddialı.Once Upon a Farm geçtiğimiz hafta OFRM koduyla hisse başına 18 dolardan borsada işlem görmeye başladı. Halka arzla 198 milyon dolar kaynak toplayan şirketin piyasa değeri 724 milyon dolara yükseldi.Garner’ın yönetim kurulunda bulunduğu şirket, şu anda yıllık yaklaşık 200 milyon dolar ciro yapıyor ve ürünlerini 19 bin mağazada satışa sunuyor.