Hollywood yıldızı Jennifer Garner, haftada yalnızca 150 dolar kazandığı zorlu günlerden, kurucu ortağı olduğu organik bebek gıdası şirketini 724 milyon dolar değerlemeyle borsaya taşıyan başarılı bir girişimciye evrildi. “Once Upon a Farm” markası halka arzıyla hem finans hem de gıda sektöründe büyük yankı uyandırdı.
Hollywood yıldızı tarım işine girdi: Jennifer Garner 724 milyonluk bebek maması devini borsaya taşıdı
Jennifer Garner haftada 150 dolarla tiyatroda başlayan zorlu yolculuğunu, kurucu ortağı olduğu Once Upon a Farm’ı 724 milyon dolar değerlemeyle borsaya taşıyarak taçlandırdı. İşte Hollywood’dan “Farmer Jen”e uzanan ilham verici başarı hikâyesi....
Kurucu ortakları arasında yer aldığı organik gıda şirketi Once Upon a Farm’ın halka arzı, onun girişimcilik yolculuğunda dönüm noktası niteliğindeydi.
Garner, kariyerinin başında “yalnızca tiyatroya odaklanmak istediğini ve kamera önünde olmayı hiç düşünmediğini” belirtti.
Independent’a verdiği röportajda, o yıllarda “film ve televizyonun aklından bile geçmediğini” söyleyen Garner, tiyatro tutkusunun uzun süre başka alanlara yönelmesini engellediğini ifade etti. Ancak daha iyi gelir getiren televizyon ve sinema fırsatları, kariyer yönünü değiştirdi.
Oyuncunun parlak dönemi, 1995’te yayınlanan Zoya adlı televizyon filmiyle başladı. Maddi sıkıntılar çektiği o dönemde gelen bu teklif, kariyerinde yeni bir kapı araladı.
1990’larda oyunculuk yaparken geçimini sürdürebilmek için ek işler yapan Garner, “ünlü televizyon sunucusu Stephen Colbert’in çocuğuna bakıcılık yaptığını” da açıkladı.
İlk kazançlarını çok dikkatli harcayan Garner, Hollywood’dan gelen parayla temel ihtiyaçlarını karşıladı.
Bir kısmını emeklilik hesabına yatıran oyuncu, “bu birikimin yıllar sonra bile durduğunu ve kariyerinin başlarında kendisine büyük destek olduğunu” vurguladı.
Garner, “ilk gerçek evinin depozitosunu da bu kazançla ödeyebildiğini” söyledi.Tiyatroden sinemaya geçiş, Garner’ın kariyerinde muazzam bir sıçrama yarattı. Los Angeles’a yerleştikten sonra Pearl Harbor, 13 Going on 30, Juno ve Dallas Buyers Club gibi önemli filmlerde oynayan oyuncu, Alias dizisiyle televizyonda da geniş kitlelere ulaştı.
Garner’ın oyunculuk serüveni 30 yılı aşkın süredir başarıyla sürüyor. Bu yıl Netflix’teki One Attempt Remaining komedi filmi ve Apple TV’nin The Last Thing He Told Me dizisinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
Hollywood’daki güçlü konumunu korurken farklı alanlarda da varlığını hissettiren Garner’ın en dikkat çekici adımı, organik gıda markası Once Upon a Farm oldu. Cassandra Curtis ve Ari Raz ile birlikte geliştirdiği şirket sayesinde “Farmer Jen” olarak gıda dünyasında da tanındı.
Şirketin kurucu ortağı ve marka yüzü olarak geçen yıl yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde eden oyuncu, girişimcilikte de iddialı.Once Upon a Farm geçtiğimiz hafta OFRM koduyla hisse başına 18 dolardan borsada işlem görmeye başladı. Halka arzla 198 milyon dolar kaynak toplayan şirketin piyasa değeri 724 milyon dolara yükseldi.Garner’ın yönetim kurulunda bulunduğu şirket, şu anda yıllık yaklaşık 200 milyon dolar ciro yapıyor ve ürünlerini 19 bin mağazada satışa sunuyor.
JENNİFER GARNER KİMDİR?
Jennifer Garner, tam adıyla Jennifer Anne Garner, 17 Nisan 1972 doğumlu Amerikalı bir oyuncu, yapımcı ve girişimcidir. Houston, Teksas'ta doğmuş, Charleston, Batı Virginia'da büyümüştür. Denison Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra New York'ta tiyatroda kariyerine başlamış, başlangıçta düşük ücretli rollerle (haftada 150 dolar gibi) geçimini sağlamıştır.
En büyük çıkışını 2001-2006 yılları arasında ABC'de yayınlanan aksiyon-dram dizisi Alias'ta CIA ajanı Sydney Bristow rolüyle yapmıştır. Bu rolle Golden Globe kazanmış, Emmy ve Screen Actors Guild ödüllerine aday gösterilmiştir. Sinemada ise Pearl Harbor (2001), Daredevil (2003, Elektra rolüyle), 13 Going on 30 (2004), Juno (2007), Dallas Buyers Club (2013) gibi yapımlarda rol almıştır. Komedi ve dram türlerinde sıkça anne figürleri veya güçlü kadın karakterleri canlandırmasıyla tanınır.
Son yıllarda televizyonda The Last Thing He Told Me (Apple TV+, 2023'ten beri; 2. sezon Şubat 2026'da yayınlanıyor) dizisinde başrol oynayıp yapımcılığını üstlenmiştir. Netflix'te Yes Day (2021) gibi aile filmlerinde yer almış, yakında One Attempt Remaining (Netflix komedisi) ve Zygote (sci-fi drama) gibi projelerde izlenecektir. 2024'te Marvel evrenine Deadpool & Wolverine filminde Elektra olarak geri dönmüştür.
Oyunculuğun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine aktif katılır; Save the Children USA yönetim kurulunda yer alır ve erken çocukluk eğitimi savunuculuğu yapar.
Girişimcilik alanında en dikkat çekici başarısı, 2017'de kurucu ortağı olduğu organik bebek ve çocuk gıdası markası Once Upon a Farm'dır. "Farmer Jen" lakabıyla tanınan Garner, şirketin marka yüzü ve yönetim kurulu üyesidir. Şirket Şubat 2026'da halka arz edilmiş (NYSE: OFRM), yaklaşık 198 milyon dolar kaynak toplamış ve piyasa değeri 724-845 milyon dolar civarına ulaşmıştır (hisseler açılışta yükseliş göstermiştir).
Garner bu girişimden yıllık milyon dolarlık gelir elde etmektedir.Üç çocuk annesi olan Garner (Violet, Seraphina ve Samuel), 2005-2018 arası Ben Affleck ile evli kalmış, boşanmalarından sonra da ortak velayetle çocuklarını büyütmektedir. Kariyeri 30 yılı aşan Garner, hem Hollywood'da hem iş dünyasında güçlü bir figür olarak kabul edilir.
