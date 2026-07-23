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Kaynak: Haber Merkezi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir hayatını kaybetti. Türk Ocakları Çorum Şubesi Kurucu Başkanı olan Demir’in vefatı, akademi dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Demir’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Çorum Türk Ocağı tarafından yapılan açıklamada, “Türk Ocakları Çorum Şubesi Kurucu Başkanımız, TOBB ETÜ öğretim üyesi, değerli mütefekkir, aziz dost Prof. Dr. Hilmi Demir hocamız yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.

AKADEMİK ÇALIŞMALARIYLA TANINIYORDU

1969 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesinde doğan Prof. Dr. Hilmi Demir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’nde başlayan Demir, yüksek lisans ve doktora eğitimini de Ankara Üniversitesi’nde tamamladı.

Radikalizm, selefilik, mezhep çatışmaları ve İslami hareketler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Demir, Türkiye’de bu alandaki önemli akademisyenlerden biri olarak kabul ediliyordu.