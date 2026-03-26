Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin yaptığı açıklamada, bol yağışlı dönemlerde tabiatta daha fazla bitki örtüsü oluşmasının kene sayısının artmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Prof. Dr. Çetin uyardı: Yoğun yağışlı kış keneleri çoğaltabilir: Bahar alarmı verildi
Yoğun yağışla geçen kış mevsimi, bahar aylarında bitki örtüsünün daha canlı olmasına yol açarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kene popülasyonunu artırabilir. Uzmanlar, özellikle riskli illerde tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguluyor.Derleyen: Hava Demir
Prof. Dr. Çetin, “Özellikle hastalık virüsünü taşıyan kene cinsinin en yoğun olduğu Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane gibi illerin yoğun miktarda yağış alması, bu sene kene popülasyonunda daha fazla artış beklendiğini göstermektedir” dedi.
GEÇEN YIL SİVAS’TA 120 VAKA, 12 CAN KAYBI
Prof. Dr. Çetin, kenelerin üç farklı evresi olduğunu hatırlatarak, özellikle başlangıç evresinde yakalanıp bertaraf edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Hayvancılık ve tarımla uğraşılan bölgelerde erken mücadeleyle hastalık sayısının azaltılabileceğini söyledi.
“Sivas’ta geçen yıl 120 civarında vakamız oldu ve maalesef 12 hastamızı KKKA hastalığından kaybettik” diyen Çetin, bu üzücü tabloyu yaşamamak için Tarım ve Orman Müdürlükleri, özel idareler ve Sağlık Bakanlığı’nın bahar aylarından itibaren tedbirleri sıkılaştırması gerektiğini dile getirdi.
NİSAN ORTALARINDAN İTİBAREN RİSK BAŞLIYOR
Havaların bu yıl biraz daha erken ısınmasının beklendiğini belirten Prof. Dr. Çetin, nisan ortalarından itibaren KKKA vakalarının görülmeye başlayabileceğini hatırlattı.
Kenelerin özellikle otların yoğun bulunduğu, vahşi hayata açık bölgelerde daha yaygın olduğunu ifade eden Çetin, vatandaşlara şu pratik tedbirleri önerdi:
Pantolon paçalarını çorapların içine sokun (Kenelerin %70’i bacaklardan ve pantolon paçalarından vücuda giriyor)
Piknik veya doğa aktivitelerinde açık renkli örtü serin ve üzerinde ayakla vurarak titreşim oluşturun
Açık renkli ve kapalı giysiler tercih edin
Dinlenme alanları, park, bahçe ve rekreasyon bölgelerinde dikkatli olun
HAYVANCILIK YAPANLARA ÖZEL UYARI
Hayvancılıkla uğraşanların daha fazla tedbir alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çetin, “Ahırlar mutlaka kene bertaraf edici ilaçlarla ilaçlanmalı. Hayvanların üzerindeki keneler elle kırılarak bertaraf edilmemeli. Tilki, domuz, tavşan gibi vahşi hayvanlar ile koyun ve keçi gibi evcil hayvanlar keneleri taşıyabiliyor” uyarısında bulundu.
Prof. Dr. İlhan Çetin, alınacak etkili tedbirlerle bu yıl kene popülasyonu ne kadar artarsa artsın, hastalık sayısının ve kayıpların azaltılabileceğini belirtti.
Bahar aylarında doğaya çıkarken ve hayvanlarla ilgilenirken gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.