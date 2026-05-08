Galatasaray'da sezonun kilit oyuncularından Rolland Sallai'ye Premier Lig'den Nottingham Forest ile Tottenham Hotspur'un talip olduğu iddia edildi.

GALATASARAY ASTRONOMİK TEKLİF GELMEDİKÇE SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Sallai için astronomik seviyede bir teklif gelmediği sürece transfer görüşmesi yapmayı düşünmüyor.

OKAN BURUK'UN EN GÜVENDİĞİ İSİMLER ARASINDA

Sezon boyunca farklı bölgelerde görev yapan Roland Sallai, özellikle çalışkanlığı ve oyun disipliniylə teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

SÖZLEŞMESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILMASI BEKLENİYOR

Dursun Özbek'in yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Macar yıldızın sözleşmesinde iyileştirme yapılmasının beklendiği kaydedildi.