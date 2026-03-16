A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki beşinci ve son karşılaşmada yarın Macaristan ile mücadele edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Dünya Kupası’na katılım için gruptaki son maçına çıkacak Türkiye, geride kalan dört karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Macaristan da dört maç sonunda ay-yıldızlılarla aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip durumda.

Grupta yarın ayrıca saat 14.30’da Japonya ile Arjantin, saat 17.30’da ise Avustralya ile Kanada karşı karşıya gelecek.

Potada nefes kesen maç: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya'ya mağlup olduPotada nefes kesen maç: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya'ya mağlup olduSpor