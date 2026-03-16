A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki dördüncü karşılaşmada Avustralya’ya 77-74 yenildi.

Bu sonucun ardından Türkiye grupta ikinci mağlubiyetini aldı. Avustralya ise oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede boyalı alanı etkili kullanan Avustralya’ya karşı Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut ile skor bulan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyreği 24-19 üstün tamamladı.

İkinci periyotta ay-yıldızlı ekip, 12. dakikada farkı 7 sayıya, 17. dakikada ise 6 sayıya kadar çıkardı. Ancak Avustralya iki kez skoru eşitlemeyi başardı. Milli takım, devrenin bitimine 15 saniye kala Sevgi Uzun’un serbest atıştan bulduğu sayılarla soyunma odasına 42-40 önde gitti.

Başa baş geçen üçüncü periyotta 24. dakikada öne geçen Avustralya, kalan bölümde skor üstünlüğünü bırakmadı ve son çeyreğe 58-54 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Avustralya, Smith’in sayılarıyla bitime 1 dakika 57 saniye kala farkı 9 sayıya yükseltti: 64-73. Mücadeleyi bırakmayan milliler, bitime 12 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 73-75. Son 8 saniyede Avustralya, Wilson’ın pota altı basketiyle farkı yeniden açtı. A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncular, bu pozisyondan önce Sinem Ataş’a faul yapıldığı gerekçesiyle hakemlere itiraz etti. Başantrenör Andrea Mazzon’un talebi üzerine pozisyonu ekrandan inceleyen hakemler, kararlarında değişikliğe gitmedi. Avustralya karşılaşmadan 77-74 galip ayrıldı.