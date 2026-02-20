Şanlıurfa sokaklarında kaydedilen ve kısa sürede viral olan görüntüler, "dilencilikte yeni nesil" dedirtti. Kaldırımda oturan bir kadının önünde duran POS cihazı, hem yoldan geçenleri hem de videoyu çeken vatandaşı hayrete düşürdü. Teknolojiyi dilencilikle birleştiren bu ilginç yöntem, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

"Eskiden Söyleseler İnanmazdım"

Görüntüleri kaydeden vatandaş, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Rüyamda görsem inanmam. Dilencinin önünde POS cihazı var. Böyle bir şey var mı ya? Eskiden diyorlardı böyle olacak, inanmıyordum. Gerçekten de POS cihazı kullanıyor kadın. POS cihazıyla dilencilik yapıyor. Vergi mükellefidir yani!"

Videonun yayılmasının ardından kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. Özellikle ekonomik göndermeler ve teknolojinin geldiği noktaya dair yapılan espriler okuyanları güldürdü. İşte o yorumlardan bazıları:

"Allah rızası için abeeee, temassız ödeme vardır!"

"Taksit imkanı var mı acaba? Puan kullanabiliyor muyuz?"

"Yeni nesil dilencilik; POS değil, PES doğrusu!"

"Vergi mükellefi olmasına herhalde en çok Mehmet Şimşek sevinmiştir."

Dijital Dönüşüm Dilenciliğe de Sıçradı

Nakit paranın kullanımının azalması ve banka kartlarının yaygınlaşması, anlaşılan o ki sokak ekonomisini de etkilemiş durumda. Şanlıurfa'daki bu görüntü, "nakit param yok" bahanesini ortadan kaldıran bir hamle olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin konuyla ilgili bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu.