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Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda tutuklanan 9 kişi, polisler hakkında işkence ve kötü muamele iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre savcılığa dilekçede; polisin tutuklama kararı sonrası şüphelileri eksi 7. kata indirdiği ve burada pastalı, mumlu "tutuklama kutlaması" yaptığı öne sürüldü.

NATO Zirvesi öncesinde şehir genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış, bu süreçte pek çok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde "ölçüsüzlük" ve "hak ihlali" gerekçeleriyle sert şekilde eleştirilen bu operasyonlar neticesinde çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Operasyonların yankıları sürerken, tutuklanan isimlerden 9'u avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak operasyonu gerçekleştiren ve kendilerini gözaltında tutan kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TUTUKLANMAMIZI PASTAYLA KUTLADILAR"

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin gözaltı süreci ve tutuklama kararı sonrasında sistemli bir şekilde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldıkları iddia edildi. Ancak dilekçede yer alan en dikkat çekici iddia, tutuklanan kişilerin gözü önünde, kolluk görevlileri tarafından pastalı ve mumlu bir kutlama organize edildiği iddiası oldu.

Diğer iddialar ise şöyle:

Ters kelepçe uygulaması ve kelepçenin aşırı sıkı takılması,

Doktor kontrolüne ters kelepçeli götürmek,

Ev aramasına katılmalarına izin vermemek,

Ev araması sırasında tuvalette veya kıyafet değiştirirken izlemek,

Açıyor olmalarına rağmen evlerinin kapılarını kırmak,

Komşuların kapılarının kırılması,

Zorla telefon şifrelerinin almaya çalışmak ve darp etmek,

Aile bireylerinin yanında darp etmek,

Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde günlük sadece 1,5 litre su vermek ve susuz bırakmak,

Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde günde 3 öğün son tüketim tarihi geçmiş sandviç vermek ve sağlıksız beslenmelerine sebep olmak,

Reçeteli ilaçlarına el koymak ve kullandırmamak,

Mülakat adı altında itirafçılığa zorlamak,

İtirafçı olmayı kabul etmemeleri halinde tutuklanacakları ve aile bireylerine zarar verileceği şeklinde tehdit etmek,

Adliyede kıyafet değiştirmelerine izin vermemek,

Sulh Ceza hakimliği (6.kattan) -7.kata kadar darp etmek,

Sulh Ceza hakimliği (6.kattan) -7.kata kadar hakaret ve tehdit etmek,

Adliye nezarethanesinde 3-4 saat tuvalete götürmemek ve 'bokunuzda boğulun, kangren olun' şeklinde hakaret etmek,

Adliye nezarethanesinde 'kutlama böyle yapılır' diyerek mum üfleyip yaş pasta keserek kutlama yapmak