İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazeteciler ile yaptığı medya buluşmasında alınan yeni kararları açıkladı. Çiftçi, Polislere 2027 yılından itibaren fazla mesai ücreti ödenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaştıklarını söyledi.

Bakan Çiftçi ayrıca polislere lojman verilmesi için İstanbul’da daire almayı planladıklarını ve bu konuyu İstanbul Valisi ile görüştüklerini belirtti.

Gazeteci Ferhat Murat, sosyal medya hesabından Bakan Çiftçi’nin şu sözlerini paylaştı:

"Polis okullarındaki 10.000 adayımızın mezuniyetini iki ay öne aldık. Bu taze kanla birlikte 12/36'ya geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Fazla çalışma saatleri konusunda da Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimizi tamamladık; 12/36'ya geçmemiz durumunda 2027 yılından itibaren fazla mesai ücretlerinin ödenebileceği konusunda mutabakata vardık. Tabii Strateji Başkanlığı'nın da onayını almamız gerekiyor.

Kira yardımı konusunda ise İstanbul Valimizle görüştüm. Polis teşkilatına lojman olarak verilmek üzere İstanbul'dan daire almayı planlıyoruz, bunu ilk olarak oradan başlatacağız.

Maaş eşitlemesi konusu, jandarmanın eskiden Genelkurmay'a bağlı askeri personel sayılmasından gelen bir durum. Şu an sadece İçişleri'ne bağlı bir kolluk kuvveti olmalarına rağmen eşitleme yapabilmek için kanuni düzenleme ve ciddi bütçe gerekiyor. İran savaşının bütçeye getirdiği yükleri de göz önünde bulundurunca, bunun bu sene gerçekleşmesini çok mantıklı görmüyoruz."