Karabük'ün Yenice ilçesinde bugün cuma namazı çıkışında skandal bir olay meydana geldi.

İddiaya göre bir koruma polisi, elinde ayakkabı ve kerata ile cami kapısında kaymakamı bekledi.

ELİNDE AYAKKABI İLE KAYMAKAMI BEKLEDİ

Avukat Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medya X hesabından paylaştığı fotoğrafta bir koruma polisinin, koruma görevlisi olduğu kaymakamın ayakkabısını elinde taşıyarak cami kapısında beklediğini kaydetti.

"EMİR KULUYUM"

Olayın Yenice İlçesi'nde bulunan Yeşil Cami'de yaşandığını ifade eden avukat Çiçek, koruma polisini uyararak böyle bir görevinin olmadığını söylediğini, koruma polisinin ise "Emir kuluyum" şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.

Kaymakamın, koruma polisine ayakkabısını taşıtması sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Türk polisinin görevlerinin bu olmadığını ifade ederek olaya tepki gösterdi.

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından kaymakama gelen bazı tepkiler,