Olay, Sedde mevkisinde Kızılırmak Nehri kenarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir kadının nehir kenarında tek başına bulunduğu ve durumunun şüpheli olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Polis ekiplerini gören kadın, yaklaşmaları halinde kendisini suya atacağını belirterek nehir kenarına indi. Bunun akabinde ekipler, muhtemel bir intihar girişimine karşı itfaiye ekiplerinden destek talep etti. Kısa sürede olay yerine itfaiye dalgıcı ve bot ekibi sevk edildi.

Kadının kızı ve damadı da olay yerine gelerek, polis ekipleriyle birlikte uzun süre ikna çabasında bulundu. Tüm çabalar neticesinde kadın nehir kenarından uzaklaştırıldı. Ancak alkollü olduğu tespit edilen kadın, ayakta durmakta zorlanırken polis ekiplerine saldırmaya çalıştı.

Kadın, olay yerinde bulunan yakınları tarafından güçlükle araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.