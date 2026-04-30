Pozantı Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan emniyet mensubu, teneffüs saatinde gençlerin voleybol maçına dahil oldu. Sahadaki çekişmeli mücadele ve renkli anlar, çevredeki diğer öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Gençlerle kurulan bu samimi diyalog ve sporun birleştirici gücü, okul idaresi tarafından takdirle karşılandı. Okul yönetimi, hem öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlayan hem de emniyet teşkilatı ile gençler arasındaki bağı güçlendiren bu etkinlikten dolayı polis memuruna ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.