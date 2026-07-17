Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesinde bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattıkları tespit edilen 4 şüpheli "Gülen Yüz" operasyonu ile yakalandı.

Polis kod adını 'Gülen Yüz' koydu: Altın dediler dişleri bile sahte çıktı - Resim : 1

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin yakın bir tarihte başka bir ilde faaliyet gösteren bir kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları tespit edildi.

Polis kod adını 'Gülen Yüz' koydu: Altın dediler dişleri bile sahte çıktı - Resim : 2

Şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalarda toplam 79 adet sahte altın dişe el konuldu.

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"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kod adını 'Gülen Yüz' koydu: Altın dediler dişleri bile sahte çıktı - Resim : 4
Öte yandan şüphelilerin kuyumcuda yaptıkları eylem güvenlik kamerasına yansıdı.