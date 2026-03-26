Avrupa'nın en çok gol katkısı üreten 11'inde Süper Lig yıldızı da var

1- HARRY KANE (36 GOL KATKISI)
Listenin başında Bayern Münih ile Bundesliga'da harika bir sezon geçiren İngiliz yıldız Harry Kane yer alıyor. Harry Kane Bundesliga'da 31 gol ve 5 asistlik performansıyla şu ana kadar toplam 36 gole katkı sağladı.
2- MICHAEL OLISE (30 GOL KATKISI)
Listeye Bayern Münihli oyuncular ambargo koymuş durumda. Bu sezon Bundesliga'da hücum gücüyle fark yaratan Alman devinde Michael Olise kilit rol üstleniyor.
Olise, 11 gol atıp 19 da asist yaparak toplam 30 gollük katkısıyla takım arkadaşı Harry Kane'i golden çok asistleriyle takip ediyor.
3- LUIS SUAREZ (29 GOL KATKISI)
Aynı sayıda gol katkısı veren üç oyuncu bulunuyor. Bu nedenle gol sayıları baz alınarak Portekiz Ligi'nde sezona damga vuran Luis Suarez 25 maçta 24 gol, 5 asistlik performansıyla listenin üst sıralarında yer edindi.
4- ERLING HAALAND (29 GOL KATKISI)
Manchester City'nin Noverçli yıldızı Erling Haaland Premier Lig'de 22 gol, 7 asist üretti.
5- LUIS DIAZ (29 GOL KATKISI)
Bir başka Bayern Münihli yıldız Luis Diaz da 15 gol, 14 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
6- KYLIAN MBAPPE (27 GOL KATKISI)
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle bazı maçları kaçıran Mbappe La Liga'da çıktığı 24 maçta 23 gol, 4 asistle oynadı.
7- EDUARD SPERTSYAN (26 GOL KATKISI)
Krasnodar forması giyen Ermeni yıldız Eduard Spertsyan Rus Ligi'nde 22 maçta 11 gol, 15 asistle toplam 26 gole katkı verdi.
8- VANGELIS PAVLIDIS (25 GOL KATKISI)
Portekiz Ligi'nde Luis Suarez ile birlikte en yüksek gol katkısı sağlayan bir diğer isim Vangelis Pavlidis ise 27 maçta 21 gol, 4 asistlik performansıyla listeye adını yazdırdı.
9- LAMINE YAMAL (24 GOL KATKISI)
Listenin sonunda da üçüncü sıradaki rekabete benzer şekilde üç oyuncu aynı skor katkısında yer alıyor.
Aralarında en çok golü atan Yamal Barcelona ile La Liga'da çıktığı 25 maçta 14 gol, 10 asistle toplam 24 gole katkı sundu.
10- MARCO ASENSIO (24 GOL KATKISI)
Süper Lig'in en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio da 11 gol, 13 asistle Yamal ile aynı sayıda kaldı.
11- BRUNO FERNANDES (24 GOL KATKISI)
Manchester United'da etkileyici bir sezon geçiren kaptan Bruno Fernandes gollerinden çok asistleriyle ön plana çıkıyor.
Portekizli yıldız Premier Lig'de 28 maçta 8 gol atıp 16 asistle listeyi zorlayan bir diğer isim oldu.