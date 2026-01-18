Düzce’nin Çamköy Mahallesi’nde gece saatlerinde 2 katlı bir müştemilatta yangın çıktı. Sultan Akgül’e ait evin müştemilat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Yangını bölgede devriye gezen bir polis amiri fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangının, bitişikte bulunan ve içinde 9 büyükbaş hayvanın yer aldığı ahır ile 4 kişinin yaşadığı eve sıçramasını önledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, müştemilat tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.