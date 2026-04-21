Mersin'in merkez ilçesi Toroslar'da bir marketin sattığı pirincin içinden kedi dışkısı çıktı.

53 BİN LİRAYA YAKIN CEZA KESİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün konu hakkındaki açıklamasına göre olay, 19 Nisan'da Akbelen Mahallesi'ndeki markette yaşandı. Dışkı, işletmede açık bir şekilde sergilenen pirinçlerden çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı kontrolörlerin markette yaptığı denetimler sonucu işletmeye, gıda hijyeni yönetmeliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle 52 bin 801 lira ceza verildi.