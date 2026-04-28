Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve OPEC+ grubundan ayrılma kararı aldığını duyurdu. Devlet medyasında yer alan açıklamaya göre karar, 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

“KARAR STRATEJİK VE EKONOMİK VİZYONUN PARÇASI”

BAE Enerji Bakanı, ayrılık kararının uzun vadeli stratejik ve ekonomik hedefler doğrultusunda alındığını belirtti. Bakan, OPEC yükümlülüklerinden çıkmanın ülkeye daha fazla esneklik sağlayacağını vurguladı.

“Karar için doğru zaman” ifadelerini kullanan Bakan, mevcut koşulların bu adımı desteklediğini dile getirdi.

PİYASALARA ETKİSİ SINIRLI OLABİLİR

BAE yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalara rağmen bu ayrılığın petrol piyasalarında büyük bir etki yaratmayacağını savunuyor. Yetkililer, arz ve talep dengesi üzerinde kısa vadede ciddi bir değişim beklenmediğini ifade ediyor.

UZMANLAR: OPEC İÇİN KRİTİK DARBE OLABİLİR

Uzmanlara göre BAE’nin OPEC’ten ayrılması, örgüt içindeki dengeleri sarsabilir. Bu adımın özellikle grubun fiili lideri konumundaki Suudi Arabistan üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Petrol piyasalarında önemli bir üretici olan BAE’nin ayrılığı, OPEC’in küresel enerji politikalarındaki etkisini de yeniden tartışmaya açabilir.