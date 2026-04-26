İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler, İran tehdidi gölgesinde askeri bir dönüm noktasına ulaştı. İddiaya göre İsrail, tarihinde ilk kez stratejik öneme sahip Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini bir başka ülkeye, BAE’ye konuşlandırdı. Üstelik İsrail, sadece sistemi değil, bataryaları yönetecek askeri personelini de müttefikinin topraklarına gönderdi.

İLK KEZ BAŞKA BİR ÜLKEDE: NETANYAHU’DAN ÖZEL TALİMAT

Axios’un üst düzey İsrailli ve ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre; BAE’nin İran kaynaklı yoğun füze ve İHA saldırılarına maruz kalması üzerine Abu Dabi yönetimi müttefiklerinden yardım talep etti. Başbakan Binyamin Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zeyid ile yaptığı kritik görüşmenin ardından, Demir Kubbe bataryalarının mühimmatı ve onlarca İsrail askeriyle birlikte BAE’ye nakledilmesi talimatını verdi. Bu, sistemin ABD ve İsrail dışında kullanıldığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

2 BİNİ AŞKIN İHA VE 550 FÜZE: "GERÇEK DOSTU GÖRDÜK"

BAE Savunma Bakanlığı verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana ülkeye 550 balistik füze ve 2 bin 200’den fazla İHA ile saldırı düzenlendi. İsrailli yetkililer, BAE’ye kurulan sistemin onlarca İran füzesini havada imha ettiğini öne sürüyor. Yaşanan bu süreç, Emirlik yetkilileri tarafından "Göz açıcı bir an" olarak tanımlanırken, üst düzey bir yetkili İsrail’in desteği için “Bunu unutmayacağız” açıklamasında bulundu.

İRAN’IN GÜNEYİ HEDEF ALINDI

Askeri iş birliği sadece savunma ile sınırlı kalmadı. İsrail Hava Kuvvetleri’nin, BAE ve diğer Körfez ülkelerini vurabilecek kısa menzilli füzeleri henüz ateşlenmeden yok etmek için İran’ın güney bölgelerine çok sayıda operasyon düzenlediği belirtiliyor. 2020’deki normalleşme anlaşmasıyla başlayan süreç, bugün istihbarat ve savunma alanında "görülmemiş" bir seviyeye ulaşmış durumda.