Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde son maçlar öncesi küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçeşehir Koleji’ne 76-95 mağlup oldu.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 23-18 ev sahibi lehine geçilirken, ilk yarı 41-41 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü periyotta ise Bahçeşehir Koleji 66-58 üstünlüğü yakaladı.
Petkimspor’da Whittaker 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji 21. galibiyetine ulaşırken, Petkimspor ligin bitimine iki maç kala 9 galibiyette kalarak küme düşme tehlikesini üzerinden atamadı.
SKOR DAĞILIMI
ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 19, Franke 15, Blumbergs 4, Yunus Sonsırma 2, Sajus 8, Efianayi 2, Mustafa Kurtuldum, Yiğit Kaba, Troy Şav 4, Floyd 5, Flowers 17
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Flynn 14, Cavanaugh 11, Koprivica 10, Mustafa Yiğit Açar, Ponitka 11, İsmet Akpınar 15, Göktuğ Baş 2, Hale 13
ÇEYREK SKORLARI
1.ÇEYREK: 23-18
2.ÇEYREK: 41-41
3.ÇEYREK: 58-66
4.ÇEYREK: 76-95