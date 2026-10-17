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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, özellikle ilk yarıda sergiledikleri performanstan memnun olmadığını dile getirdi.

Portekizli teknik adam, takımının antrenmanlarda çalıştığı organizasyonları sahaya yansıtamadığını belirterek yenilginin nedenlerini değerlendirdi.

'ALANYA'YA GELDİĞİMİZDEN BU YANA EN KÖTÜ İLK YARILARIMIZDAN BİRİYDİ'

Joao Pereira, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Alanya’ya geldiğimizden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi. Topu tutamadık, oynayamadık. Fenerbahçe baskısından kaynaklı değildi. Sadece antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonları bulamadık. 40. dakikada geçişten gol yedik. Bu konuda ne kadar iyi olduklarını hafta içi konuşmuştuk.

Bu şekilde 9 gol bulduklarını biliyorduk. 5 dakika kalmıştı, daha akıllı olmamız gerekirdi. 5 dakika kala topu uzaklaştırabilirdik. İkinci yarı biraz daha farklıydı. Fenerbahçe’den daha iyi değildik ama ikinci yarı 2 gol pozisyonuna Alanya girdi.

Bu pozisyonlarda golü bulsak belki 1-1 ile oyuna tekrar girebilirdi. İbrahim, Ruan, Fatih’le pozisyonlara girdik, Hagi’nin şutu var. Ederson topu aldı, geçiş yedik ve Kerem vurdu 2-0 oldu. 5 tane pozisyona girdik ve 1 gol atabilsek farklı olabilirdi.

Böyle bir maçta maça girmek zor olabiliyor. Kontrolü kaybetmek nefret ettiğim bir şey. Kontrolü kaybedince Fenerbahçe alan buldu ve maçı kazandı"

'ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYLERİ UYGULAMAMIZ GEREKİYOR'

Basın toplantısında kendisine yöneltilen "Takımda golcü sorunu mu var?" sorusunu da yanıtlayan Pereira, problemin yalnızca santrfor oyuncularından kaynaklanmadığını vurguladı.

Portekizli çalıştırıcı, "Sadece golcü/santrfor değil. Takım olarak problem vardı, pozisyon üretemedik. Dünyanın en iyi takımlarından biri olan Barcelona örneğini vereceğim. En çok gol atanlar kanat oyuncuları. Asıl beni üzen çalıştığımız alanları kullanmamak, yapmamak. Oynamamız gerekiyor. Çalıştığımız şeyleri uygulamamız gerekiyor" diye konuştu