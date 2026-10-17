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Kaynak: Haber Merkezi

1,5 yıldır cezaevinde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşması bugün görüldü.

PEKİN TAHLİYE OLMASI GEREKEN İSİMLERİ EKRANA YANSITTI

Avukat Tora Pekin, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102. maddesine göre derhal tahliye edilmesi gereken kişileri duruşma salonundaki ekrana yansıttı. Öte yandan Pekin, CMK’nin 100’üncü maddesine göre ise tutuklu 53 kişinin de cezaevinden çıkması gerektiğini ifade etti. Pekin beyanlarını noktaladı.

Pekin’den sonra İmamoğlu söz alarak tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın cezaevinde olmasının canını acıttığını belirtti. İmamoğlu, Pehlivan’ın tutuklanmasına yol açanın itirafçı sanık Adem Soytekin’in ifadesi olduğunu sözlerine ekledi ve Soytekin’e bugün bazı soruların başka mihraklar tarafından sordurulduğunu söyledi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI PEKİN'İN BEYANLARI

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Tora Pekin’in beyanlarına geçildi. “Burada ben değil Mehmet Pehlivan olmalıydı” diyerek söze başlayan avukat Pekin, “19 Mart’tan bu yana bir darbenin gölgesi altındayız” ifadelerini kullandı. Pekin, mahkeme heyetinin gece yarılarına kadar duruşma yapmaktan vazgeçtiğini, ek iddianamelerle bu davanın gece yarılarına kadar sürebileceğini söyledi.