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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. İstanbul temsilcisi, takımın başına Murat Şahin'in getirildiğini duyurdu.

Pendikspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı.

MURAT ŞAHİN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Murat Şahin ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Pendikspor'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Orfa Yapı Pendikspor'umuz, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz.”