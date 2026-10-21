Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı getirildi.

İSTANBULSPOR ÖZER HURMACI'YI AÇIKLADI

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giyen eski millî futbolcu, sarı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Özer Hurmacı ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Özer Hurmacı'ya hoş geldin dileklerimizi iletiyor, kulübümüz çatısı altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hoş Geldin Özer Hurmacı! 💛🖤 Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Özer Hurmacı ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Özer Hurmacı'ya hoş geldin dileklerimizi iletiyor, kulübümüz çatısı altında nice başarılar diliyoruz. 💛🖤 https://t.co/gbuhRKViZ8 — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) October 21, 2026

ÖZER HURMACI'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de uzun yıllar görev yapan Özer Hurmacı, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin formalarını terletmişti.

Aktif futbolculuk kariyerini Bursaspor'da noktalayan eski milli oyuncu daha sonra teknik direktörlüğe adım attı.

Hurmacı, Almanya'nın alt liglerinde mücadele eden Viktoria Berlin'de kısa süre görev yaptı.

İSTANBULSPOR 11 HAFTADA SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk 11 haftasında beklentilerin uzağında kalan İstanbulspor, oynadığı karşılaşmalarda yalnızca bir galibiyet elde edebildi.

Sarı-siyahlı ekip, geride kalan 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Topladığı 5 puanla 19. sırada bulunan İstanbulspor, ligin alt sıralarından uzaklaşmak için yeni teknik direktörüyle birlikte çıkış arayacak.

İLK MAÇINA MUĞLASPOR DEPLASMANINDA ÇIKACAK

İstanbulspor Özer Hurmacı yönetimindeki ilk karşılaşmasında Muğlaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstanbulspor, yeni teknik direktörüyle birlikte kötü gidişata son vererek ligdeki ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.