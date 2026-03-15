Magazin dünyasında uzun süredir uyumlu birliktelikleriyle anılan çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı iddiası kulislerde konuşulmaya başlandı. 2014’te evlenen ve Ali Demir ile Eyüp Can adında iki çocuk sahibi olan çiftin, fikir ayrılıkları nedeniyle bir süredir ayrı yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

İddialara göre Bedri Güntay’ın ayrı bir eve taşındığı konuşulurken, çiftin çocuklarını düşünerek süreci daha sakin ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütmeye çalıştıkları belirtiliyor.

Gündeme gelen söylentiler hakkında konuşan Pelin Karahan ise konuya temkinli yaklaşmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, sorulara yanıt vermekten kaçınsa da gelen ısrarlı sorular üzerine ailevi konuların hassasiyetine dikkat çekti.

'BİZ HAYAT ARKADAŞIYIZ'

Karahan yaptığı kısa açıklamada, “Aileyle ilgili meseleler hassas oluyor. Bu nedenle süreci en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Netleşen bir durum olursa paylaşırız. Bedri çocuklarımın babası ve bu süreçte elbette görüşüyoruz. Biz hayat arkadaşıyız” ifadelerini kullandı.