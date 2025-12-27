Türkiye’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne “zorunlu ikâmet” eden organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, en son 4 yıl önce yayımladığı videolarla iktidarı, siyasetçileri, iş dünyasını ve birçok kişi ile kurumu hedef alarak gündem yaratmıştı.

4 YIL SONRA İLK SES KAYDI

Ardından video yayımlamayı bırakan Peker, Türkiye genelindeki barınaklara sağladığı 100 tonluk mama yardımını duyurduğu paylaşımla sessizliğini bozdu.

Videoda, Peker'in bir köpekle yan yana olduğu görsel, “Reis Sedat Peker” pankartı ve bir köpeğe üzerinde Sedat Peker’in fotoğrafının yer aldığı bir üst giydirilmesi dikkat çekti.

Peker mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki Allah da size yardım etsin. Yüce Allah, ‘Hayvanlar benim sessiz kullarımdır’ diyor"