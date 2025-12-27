Hatay'da gerçekleştirilen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A 'SÜLEYMAN' BENZETMESİ

"Hatay küllerinden yeniden doğmuştur" sözlerinde bulunan Devlet Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yaptığı benzetme gündem oldu.

Bahçeli, Erdoğan’ı Kanuni Sultan Süleyman’a, Murat Kurum’u ise Mimar Sinan’a benzetti. Bahçeli, "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE ERDOĞAN İÇİN 'CUNTA' BENZETMESİ YAPMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli ise geçmişte Erdoğan için 'cunta' benzetmesi yapmıştı. Bahçeli, “Hitler, Mussolini, Pol Pot ve Saddam deneyimlerini aratmayacak yanlılıklar, yozlaşmalar ve yanlışlıklar dizisi ne acı bir rastlantıdır ki AKP ile tekerrür etmekte ve ne yazık ki karşılık bulmaktadır. Son gelişmelerle, AKP çizmeyi ve haddini ziyadesiyle aşmıştır. Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir" demişti.