Sedat Peker, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Peker, mesajında savaş ve çatışmaların uzun yıllar sürebileceğine işaret ederken, barış ve huzur temennisinde bulundu.

Peker’in açıklaması şöyle:

“Tüm dünyadaki hak ve batıl dinlere inananların içinde, radikal bazı mezheplerin sermayeyi silahı ve de siyasetteki gücü ne yazık ki ele geçirmiş olmalarından dolayı güzel dünyamızın çok uzun seneler savaş hüzün ve acı çekeceklerini öngörüyor olsam da, bayram için yüce Allah'ımdan duam; savaşların bitmesi, barışın, huzurun tüm dünyaya hakim olmasıdır.

Tüm Türklerin ve tüm Müslümanların ve ayrıca dünyadaki tüm iyi insanların bayramını kutluyorum.”