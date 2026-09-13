Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında feribotun batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi kayboldu. Vanuatu Başbakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Santo Adası'ndan Ambae Adası'na sefer yapan "MV Matui" feribotunun battığı bildirildi. Feribotta bulunan 40'tan fazla yolcu ve mürettebattan 15'inin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Açıklamada, kayıp 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.