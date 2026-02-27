Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki çocuk arasında çıkan kavga, akran zorbalığı iddialarıyla gündeme geldi. Olay, 7 Ocak’ta Karabağ Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre C.E.K. (16) ile N.E. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. C.E.K., art arda aldığı darbelerin ardından yere yığıldı.

“DEVAM” DİYE BAĞIRDILAR

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, C.E.K.’nin bir süre sendeleyerek yürüdükten sonra bayıldığı görülüyor. Çevrede bulunan bazı kişilerin ise kavgayı izleyerek “devam” diye bağırdığı duyuluyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.E.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın basın ve sosyal medyada yer almasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında N.E. ile kavgayı cep telefonuyla kaydeden kişi gözaltına alındı.

Bodrum Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiği ve adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.