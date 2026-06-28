Kaynak: DHA

Eskişehir'de parkta alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Alkol şişelerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Ali T. (33), Feyyaz A. (34) ve Şefika Y. (30), parkta bir süre alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ALKOL ŞİŞELERİYLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, tarafların birbirlerine alkol şişeleriyle saldırdığı öne sürüldü. Yaşanan arbede sırasında Ali T., Feyyaz A. ve Şefika Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.