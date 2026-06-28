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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın, bir haftadır sokak sokak dolaşıp emeklilerin dertlerini dinlediklerini, bir dokunup bin ah işittiklerini söyledi.

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YÜZDE 50 ZAM YAPILMALI

20 Bin lira en düşük emekli maaşı alan emekliler, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyonla yüzde 16-17 oranında maaşlara zam yapılacak olmasına karşı Türkiye'nin her ilinde feryat etmeye devam ediyorlar. Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın bir haftadır sokaklarda emeklilerle konuşup dertlerini dinlediklerini ve bir dokunup bin ah işittiklerini söyledi. Başkan Aydın, "Açlık sınırının altında yaşıyor emekliler, yüzde 12-16 maaşa zam hiçbir şey ifade etmez, en az yüzde 50 zam yapılmalı" dedi.

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HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Başkan Aydın, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasının Emekliler Haftası, 30 Haziran'ın ise Emekliler Günü olarak kutlandığını belirterek, mevcut ekonomik koşullarda emeklilerin kutlama yapacak durumda olmadığına dikkat çekti. Aydın, "Yıllarca ülkenin kalkınması için alın teri döken milyonlarca emekli, bugün açlık ve yoksulluk sınırının fersah fersah altında kalan aylıklarıyla hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bizim için Emekliler Haftası artık kutlama değil; haklarımızı haykırdığımız bir mücadele haftasıdır" dedi.

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200 LİRA BİR ÇORBA PARASI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi'nde yurttaşlar, 200 liralık banknotun alım gücünün önemli ölçüde düştüğünü belirterek geçim sıkıntısını yakındı. Emekli vatandaşlar, 200 lira ile temel gıda ürünlerini dahi alamadıklarını ifade etti. Bir emekli yurttaş, “100 dolarla neler alıyorsun, biz en büyük paramızla bir kilo zeytin, bir kilo peynir alamıyoruz” dedi. Yaşlılık maaşı aldığını söyleyen bir başka vatandaş ise 200 liranın değerinin kalmadığını ifade ederek, “Birkaç tane ekmek alırsın, yemeğe yetişmez. Belki bir çorba içebilirsin” diye konuştu.