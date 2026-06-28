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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasının üçüncü maçında Arjantin'i 3-2 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ'NDE TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI

Karşılaşmada ilk iki seti kaybetmesine rağmen geri dönüşe imza atan Filenin Efeleri, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve organizasyondaki yedinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Arjantin ise turnuvadaki beşinci yenilgisini yaşadı.

Bu sonuçla Filenin Efeleri, Milletler Ligi tarihinde ilk kez dört galibiyete ulaşarak yeni bir başarıya imza attı.

Miller, VNL'nin ikinci haftasındaki son karşılaşmasında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.