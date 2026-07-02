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Paraguay'ın Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının mimarlarından Orlando Gill'in hayat hikayesi futbolseverleri derinden etkiledi.

Henüz 18 ay önce büyük bir maddi sıkıntıyla mücadele eden Gill, erken doğan bebeğinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için sahip olduğu kalecilik malzemelerini satmak zorunda kaldı.

50 DOLARLIK ELDİVENLE SAHAYA ÇIKIYOR

Bugün Dünya Kupası'nda Paraguay kalesini koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, karşılaşmalara yalnızca 50 dolar değerindeki kaleci eldiveniyle çıkıyor. Mütevazı ekipmanına rağmen gösterdiği performansla turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

İLHAM VEREN BAŞARI HİKAYESİ

Zorlu yaşam koşullarına rağmen pes etmeyen Orlando Gill, Paraguay'ın Dünya Kupası serüveninde yaptığı kritik kurtarışlarla takımının en önemli kozlarından biri haline geldi. Başarılı kalecinin yaşadığı fedakarlık ve azim dolu hikâye, futbol dünyasında büyük takdir topluyor.