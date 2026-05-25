Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Papa 14. Leo, yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde Katolik Kilisesi’nin yaklaşımını ortaya koyan ilk kapsamlı genelgesini yayımladı. “Magnifica Humanitas” adı verilen papalık genelgesinde, yapay zekanın insan yaşamını dönüştürürken etik sınırların korunması gerektiği vurgulandı.

Metinde, yapay zeka teknolojilerinin yanlış bilgi üretimini artırabileceği, toplumsal çatışmaları besleyebileceği ve küresel ölçekte gerilimleri derinleştirme riski taşıdığı ifade edildi.

Aynı zamanda ABD'li ilk Papa olan 14. Leo, hükümetleri daha temkinli bir yaklaşım benimsemeye çağırarak, teknolojik gelişimin insanlık yararına olacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemde daha sert bir diplomatik ton kullanan Papa Leo'nun açıklamaları, İran Savaşı ve küresel krizlere ilişkin eleştirilerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile de gerilim yaşamasına neden olmuştu.

Genelgede ayrıca "haklı savaş" doktrininin reddedildiği ve Kilise'nin tarihsel süreçte transatlantik kölelikteki rolü için özür niteliğinde ifadelerin yer aldığı bildirildi.