Daniel Pancu, bu sezon Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ümit Akdağ ile ilgili Rumen basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PANCU: 'ROMANYA İÇİN OYNAMAYA GELMEZ'

Bükreş doğumlu 22 yaşındaki Türk oyuncunun Romanya U21'de teknik direktörlüğünü yapan Pancu, Ümit Akdağ'ın milli takım tercihine dair, "Şu anda Romanya için oynamaya hiçbir koşulda gelmez. Bizim için oynamayı kabul etse bile, Türkiye'ye karşı oynamaz. Türkiye için oynama ihtimali daha yüksek." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY DAHİL BİRÇOK TAKIM ÜMİT AKDAĞI'I İSTİYOR'

Ayrıca Ümit Akdağ hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen Pancu, "Ümit Akdağ iyi bir oyuncu. Galatasaray dahil birçok takım onu istiyor. Yaz aylarında ayrılma ihtimali var." dedi.

ALANYASPOR'DA İSTİKRAR YAKALDI

Bu sezon Alanyaspor formasıyla toplam 30 maça çıkan Ümit Akdağ, 1 gol, 3 asistlik katkısının yanı sıra savunma performansı ve istikrarlı form grafiğiyle büyük kulüplerin radarına girdi.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Ümit Akdağ'ın Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.