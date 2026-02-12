Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos’un istediği Nigel Hayes-Davis'in kararı belli oldu.

PANATHINAIKOS NIGEL HAYES-DAVIS İLE 2,5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Nigel Hayes-Davis ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı videoda resmen duyurdu.

31 yaşındaki yıldız oyuncu Yunan ekibinde toplam 10 milyon Euro'luk kontrat bedeliyle Avrupa'nın en çok kazanan basketbolcuları arasına girecek.

HAYES-DAVIS NBA'DE ARADIĞINI BULAMADI

Hayes-Davis bu sezon NBA’de Phoenix Suns formasıyla 27 maçta görev aldı ve 7.2 dakika ortalamasıyla 1.3 sayı, 1.2 ribaund üretti.

FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARLARINDANDI

EuroLeague’de ise 2024–25 sezonunda maç başına 31 dakikada 16.7 sayı, 5.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalayarak dikkat çekti.

Başarılı performansıyla Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan Hayes-Davis’in yeni adresi Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi oldu.