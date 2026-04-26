Panama’da su teminini artırmak amacıyla planlanan Rio Indio rezervuarı projesine karşı çıkan çiftçiler, Colon eyaletine bağlı Chagres bölgesindeki Limon'da eylem düzenledi.

Proje kapsamındaki barajın hayata geçirilmesi halinde sular altında kalacak yerleşimlerde yaşayan ailelerin katıldığı gösteride, projeye karşı tepkiler dile getirildi.

Projede ulusal ve uluslararası yasalara aykırılıklar olduğunu savunan çiftçiler; Panama bayrakları, pankartlar ve tarım ürünleriyle yürüyerek topraklarını terk etmeyeceklerini vurguladı.