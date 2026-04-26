Panama’da su teminini artırmak amacıyla planlanan Rio Indio rezervuarı projesine karşı çıkan çiftçiler, Colon eyaletine bağlı Chagres bölgesindeki Limon'da eylem düzenledi.

Panama'da baraj isyanı - Resim : 1

Proje kapsamındaki barajın hayata geçirilmesi halinde sular altında kalacak yerleşimlerde yaşayan ailelerin katıldığı gösteride, projeye karşı tepkiler dile getirildi.

Projede ulusal ve uluslararası yasalara aykırılıklar olduğunu savunan çiftçiler; Panama bayrakları, pankartlar ve tarım ürünleriyle yürüyerek topraklarını terk etmeyeceklerini vurguladı.

