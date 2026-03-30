Pakistan Başbakanı Şerif, ülkesinin ev sahipliğinde yapılan "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

şerif, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Badr Abdelatty'yi ağırlamaktan memnuniyet duydum.

İran'da ve birçok kardeş Müslüman ülkede ağır can kayıplarına, ekonomik ve mal kaybına yol açan düşmanlıklara acilen son vermek için kolektif çabalara duyulan ihtiyacın altını çizdim.

Türkiye ve Mısır'ın değerli katkılarını takdir ederken, Pakistan'ın hem İran'ı hem de ABD'yi müzakere masasına getirmede olumlu bir rol oynamaya yönelik güçlü bağlılığını ve kararlılığını yeniden teyit ettim.

Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrar için gösterdiği samimi çabalara duydukları güven için minnettarız."